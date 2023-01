Kelvin Yeboah è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Augsburg.



L'ufficialità di una notizia che era nell'aria da qualche giorno è arrivata nella mattinata odierna con il comunicato diffuso dal club tedesco nel quale si annuncia il passaggio in prestito con diritto di riscatto del 22enne attaccante di proprietà del Genoa.



"Dopo Arne Engels, David Čolina e Dion Beljo - recita la nota della società bavarese - l'FC Augsburg può già annunciare il quarto acquisto invernale: Kelvin Yeboah è in prestito dal CFC Genoa fino al termine della stagione in corso. La FCA si è anche assicurata un'opzione per l'acquisto di un fermo impegno".



Nel testo dello stesso comunicato trovano spazio anche le prime parole di Yeboah con la nuova maglia: "Dopo aver parlato con l'allenatore e i responsabili, mi è stato chiaro che volevo solo passare a FCA. Lo stile di gioco coraggioso e attivo che l'allenatore vuole giocare mi si addice molto bene. Ecco perché sono contento che il cambiamento abbia funzionato. Vorrei fare la mia parte per assicurarci di giocare una seconda parte di Bundesliga di successo e offrire ai tifosi un calcio attraente. Non vedo l'ora di giocare nella WWK ARENA".