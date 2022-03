Attimi di paura ieri per Lennart Czyborra, nel corso dell'amichevole di Pegli con la Sanremese. Il laterale tedesco del Genoa, dopo un contrasto di gioco, è stato trasportato via in ambulanza.



Per lui un problema al ginocchio la cui identità verrà valutata nelle prossime ore. Difficile tuttavia che possa recuperare già per domenica, quando il Genoa ospiterà a Marassi l'Empoli.



Czyborra, rientrato al Genoa in gennaio dopo il semestre di prestito all'Arminia Bielefeld, era appena tornato a disposizione di mister Blessin dopo un lungo stop per infortunio proprio al ginocchio.