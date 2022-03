Nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a TeleNord, il dirigente del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato anche delle strategia di mercato del Grifone, tranquillizzando i tifosi circa la permanenza di due volti nuovi anche in caso di retrocessione: "Tutti i nostri giocatori sono arrivati a titolo definitivo: abbiamo solo Piccoli in prestito. Nel caso di retrocessione, chi abbiamo comprato resterà con noi. Compresi Amiri e Ostigard, che diventerà uno dei giocatori più importanti della Serie A".



Blazquez ha poi aggiunto un retroscena relativo all'ultima finestra di trattative e al mancato ritorno in rossoblù Kris Piatek: "A gennaio abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo investito moltissimo. Volevamo fare un altro paio di acquisti, ma sono mancati tempo e altro. Piatek non lo abbiamo mai cercato".