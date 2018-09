L'idea, almeno all'apparenza, appare folle. Però se c'è una cosa che Enrico Preziosi ci ha insegnato in quasi 15 anni di presidenza alla guida del Genoa è che di trattative impossibili , nel bene e nel male, per lui non esistono.



L'ultima grande tentazione del Grifone sarebbe quella di riportare in rossoblù il baby fenomeno Pietro Pellegri. Trasferitosi lo scorso gennaio al Monaco per la cifra record di 31 milioni di euro, il centravanti genovese potrebbe fare ritorno a Pegli in prestito soprattutto nel frattempo la dirigenza ligure dovesse decidere di cedere il richiestissimo Piatek già nella prossima sessione di mercato.



L'ipotesi al momento appare difficilissima da concretizzarsi. Ma quando c'è di mezzo Enrico Preziosi...