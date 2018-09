Amichevole in famiglia questo pomeriggio per il Genoa in quel di Pegli.



La squadra di Ballardini ha infatti incrociato le armi con la Primavera di mister Sabatini in una gara nella quale sono scesi in campo gli elementi non utilizzati ieri sera nella vittoriosa sfida con il Chievo.



La partita odierna è finita 1-0 per i grandi ed è stata decisa da una rete del giovane attaccante Andrea Favilli, finalmente ristabilito dopo i guai fisici delle scorse settimane. Buone notizie poi anche per quel che riguarda Sandro le cui possibilità di scendere in campo domenica a Frosinone sono in netta risalita.