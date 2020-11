E' unovviamente raggiante quello che attraverso il proprio profilo Instagram commenta l'dei grandi.Il laterale del Genoa, arrivato in prestito dalla Juventus, ha fatto ieri sera il suo debutto con la maglia azzurra nell'amichevole contro l'Estonia, subentrando ad Emerson Palmieri a venti minuti dal triplice fischio. "- ha scritto l'esterno romano sulla sua pagina social -".Una presenza importante per il giocatore ma anche per il club rossoblù che ritrova un proprio tesserato in maglia azzurra a 25 mesi di distanza dall'ultima volta. Prima di Pellegrini l'onore era toccato al suo attuale capitano Mimmo Criscito, in campo il 10 ottobre 2018 a Marassi contro l'Ucraina.