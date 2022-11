Alexander Blessin resta in sella al grifone ma ciò non impedisce alla società rossoblù di guardarsi attorno alla ricerca di possibili soluzioni alternative a cui ricorrere nel caso in cui la marcia del Genoa non dovesse invertirsi nelle prossime partite.



In pole position nella corsa all'eventuale subentro resta la vecchia conoscenza Aurelio Andreazzoli, già alla guida dei rossoblù per un paio di mesi all'inizio della stagione 2019-'20.



Il Genoa non è tuttavia l'unico club interessato alle prestazioni dell'allenatore massese. Ad Andreazzoli starebbe infatti pensando anche il Verona, attuale fanalino di coda della Serie A che dopo aver esonerato Cioffi potrebbe fare lo stesso anche con Bocchetti. Lo scrive oggi l'edizione genovese di Repubblica.