Il terzo passo falso consecutivo e il conseguente scivolamento al terzo posto in classifica, a sette punti dal Frosinone capolista, stanno suscitando non pochi malumori in casa Genoa.



Al triplice fischio della sfida interna con il Como, terminata con l'ennesimo pareggio casalingo stagionale, anche i tifosi che finora avevano sempre sostenuto la squadra hanno espresso il proprio disappunto, sommergendo di fischi Strootman e compagni. Più che i giocatori, tuttavia, nel mirino della critica c'è soprattutto Alexander Blessin, reo di non essere ancora riuscito a dare una continuità di risultati e un'identità ben precisa ad una squadra unanimemente considerata come la corazzata della Serie B.



Per la prima volta dal suo arrivo in Liguria, ormai dieci mesi fa, il tedesco sente la propria panchina scricchiolare sotto il peso di uno scontento sempre più diffuso. Ipotizzare una sua sostituzione approfittando della pausa per le nazionali, come in molti hanno teorizzato nelle ultime ore, appare però poco realistico. La dirigenza rossoblù continua infatti a nutrire profonda fiducia nell'ex tecnico dell'Ostenda, sottolineando come il Grifone nonostante le difficoltà veleggi comunque nelle zone altissime di un torneo proverbialmente molto insidioso. Il sostegno a Blessin non è però eterno né incondizionato, tanto che le cose per lui potrebbe cambiare repentinamente nel caso in cui al ritorno in campo dopo la sosta non dovessero arrivare risposte significative sul fronte del gioco e dei risultati.