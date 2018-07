La trattativa per riportare Andrea Bertolacci al Genoa sembra non doversi sbloccare. Giorno dopo giorno il regista romano appare sempre più vicino alla permanenza al Milan.



Una situazione che impone ai rossoblù di cercare altrove quel uomo d'ordine richiesto a gran voce da Davide Ballardini. Aldilà dell'ipotesi Montolivo, prima alternativa a Bertolacci in caso di insuccesso con quest'ultimo, il Grifone starebbe pensando anche ad un'altra soluzione a costo zero per sistemare la propria linea mediana, quella che porta ad Alberto Aquilani.



Il 34enne ex Roma proprio ieri si è svincolato dal Las Palmas, club spagnolo nel quale ha militato nell'ultima stagione, ed è ufficialmente alla ricerca di un nuovo ingaggio nella nostra Serie A. Il Genoa lo prende in considerazione ma soltanto come ultima opportunità nel caso non riuscisse ad assicurarsi nè Bertolacci nè Montolivo.