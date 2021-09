Prime manovre per la nuova proprietà del Genoa intenta a costruire il nuovo organigramma societario del Grifone.



Tra i ruoli da andare a coprire c'è anche quello di direttore generale, poltrona per la quale nelle ultime ore sembra prendere consistenza la candidatura di Walter Sabatini, fresco di divorzio con il Bologna.



Per l'ex dirigente di Inter e Roma si tratterebbe di un ritorno a Genova, dove ha già lavorato per nove mesi tra il luglio 2018 e l'aprile 2019, ma sulla sponda sampdoriana del Bisagno.