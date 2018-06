Prosegue la ricerca del Genoa di un giovane elemento per completare il proprio reparto d'attacco. La pista che portava al centravanti di scuola Inter Andrea Pinamonti, caldissima fino ad un paio di giorni fa, sembra ora essersi parecchio raffreddata. Davide Ballardini non sembra infatti così convinto di affidarsi ad un ragazzo di ottime prospettive ma con appena una manciata di gare in Serie A alle spalle. Oltretutto rossoblù e nerazzurri, dopo aver trovato l'intesa sul costo del cartellino del ragazzo, valutato 10 milioni, non sembrano riuscire a fare altrettanto riguardo all'entità della clausola di riacquisto a favore dell'Inter. Un malinteso all'apparenza di poco conto che tuttavia potrebbe far saltare del tutto l'operazione.



L'interesse del Genoa starebbe così spostandosi verso un altro obiettivo. Dopo i sondaggi di qualche settimana fa, risalenti all'epoca della trattativa per portare Mattia Perin alla Juventus, il Grifone sarebbe tornato a chiedere informazioni su Alberto Cerri, centravanti classe 1996 nell'ultima stagione domiciliato al Perugia ma di proprietà bianconera. Reduce da un'annata molto positiva l'attaccante cresciuto nel vivaio del Parma sembra finalmente pronto per il definitivo salto di qualità. Aggiudicarselo tuttavia non sarà semplice, sia per l'alto numero di pretendenti sia per le pretese economiche della Juventus, disposta a cederne il cartellino ma per non meno di 15 milioni di euro.