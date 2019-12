Altro giro, altro nome. Ogni giorno che passa aumentano i dubbi su chi sarà il prossimo allenatore del Genoa. E con essi si allunga anche la lista dei profili accostati alla panchina rossoblù.



L'ultimo nome in ordine di tempo è quello di Laurent Blanc, citato da Primocanale tra i possibili candidati a prendere in mano le redini del Grifone. Nei giorni scorsi l'ex commissario tecnico della Francia era stato accostato anche alla Fiorentina ma gli alti costi di ingaggio da pretesi da Blanc avevano fatto naufragare sul nascere la trattativa. Motivi economici che potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile anche per il Genoa.