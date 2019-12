Non ci sarà un Ballardini-quater al Genoa.



Il tecnico romagnolo, contattato ieri dalla dirigenza rossoblù che avrebbe voluto affidargli per la quarta volta in carriera la guida della squadra, dopo alcune ore di riflessione avrebbe rifiutato l'offerta della società. Lo riferiscono sia Primocanale che Telenord.



Per Ballardini, di gran lunga la scelta preferita dal popolo genoano, la frattura creatasi con il presidente Preziosi in occasioni dell'ultima separazione, quella dell'ottobre 2018, è evidentemente insanabile.



A questo punto, con Thiago Motta ancora ufficialmente in sella al Grifone ma virtualmente già esautorato dal club, sembra tornare prepotentemente d'attualità il nome di Diego Lopez che dall'Uruguay danno prossimo allo sbarco in Italia. Da non tralasciare tuttavia anche altre piste alternative, come il rientro di Aurelio Andreazzoli, sostituito due mesi fa proprio da Motta, o i ritorni di fiamma per Davide Nicola o Francesco Guidolin.