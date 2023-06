Riscattato Josep Martinez dal Red Bull Lipsia, al quale verrà ancora una volta affidata la custodia della porta del Genoa, il club rossoblù cerca un vice che ne possa coprire le spalle.



Adrian Semper, dodicesimo nel corso della passata stagione, difficilmente accetterà di fare la riserva per un altro campionato e probabilmente cercherà di accasarsi altrove. Al suo posto il Grifone potrebbe così puntare su un giovane estremo difensore cresciuto nel vivaio della Juventus. Si tratta di Alessandro Siano, classe 2001, reduce da due ottimi campionati in Serie C con il Pontedera. Il suo contratto con i toscani è però in scadenza e pertanto rappresenta un'ottima occasione a parametro zero.

Sul giocatore, stando a quanto riporta la Gazzetta di Reggio, ci sarebbe però anche la Reggiana neopromossa in Serie B.