La clamorosa notizia di un possibile ritorno di, a tre anni esatti di distanza dal suo addio, sta letteralmente scaldando la fantasia e i cuori dei tifosi rossoblù.Il ricordo dei 19 gol realizzati in 21 gare dal centravanti polacco nel breve ma intenso quadrimestre vissuto all'ombra della Lanterna è una suggestione talmente forte da non poter essere soffocata. E anche per questo, malgrado le ultime stagioni del Pistolero non sia state altrettanto esaltanti, la nuova dirigenza americana ritiene che Piatek possa essere il colpo giusto per risollevare le sorti di una squadra in evidente debito d'ossigeno.il club che da due anni detiene il cartellino del 26enne slesiano,sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 15/17 milioni di euro. Per chiudere il cerchio. Questione tutt'altro che formale malgrado l'innegabile sentimento che il giocatore nutre nei confronti della Genova rossoblù.Prima che l'approccio del Grifone si facesse reale, infatti, Piatek aveva già intavolato una, arrivando a un passo dall'accettare l'offerta del club di Istanbul. Un'operazione messa per il momento in stand-by dallo stesso calciatore che prima di prendere una decisione intende meditare bene su una scelta che peserà molto sul suo futuro. La proposta dei turchi è certamente più allettante, sia in termini economici che sportivi. In riva al Bosforo Piatek avrebbe infatti la possibilità di una vetrina internazionale data dalle coppe europee che gli permetterebbe di restare in corsa per un posto in nazionale in vista dei prossimi mondiali. Aspetto che il Genoa non può garantirgli. EppureIl mondo Genoa è pronto a riaccogliere il suo figliol prodigo. Ora spetta a lui decidere se vuole tornare a casa oppure proseguire il proprio viaggio verso altri orizzonti.