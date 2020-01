Il tempo di Ionut Radu al Genoa è ormai giunto al termine. Il ritorno a Pegli di Mattia Perin, subito titolare alla prima occasione disponibile ed esplicitamente indicato da Davide Nicola come il titolare dei pali rossoblù fino al termine della stagione, spinge il portiere romeno lontano da quella Liguria che è stata la sua casa negli ultimi diciotto mesi.



MALCONTENTO - I suoi agenti del resto non perdono occasione per ribadire come di fare da secondo al collega di Latina Radu non ne abbia alcuna intenzione. Tanto vale allora approdare all'Inter, già dalla scorsa estate proprietaria esclusiva del suo cartellino, con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato.

La stessa società nerazzurra, del resto, non vedrebbe di buon occhio un suo assistito declassato per un intero girone al ruolo di dodicesimo. Ruolo che peraltro ricoprirebbe anche alla Pinetina, dove andrebbe a coprire le spalle ad Handanovic. Ma se da un lato la prospettiva di allenarsi giornalmente accanto al numero uno sloveno alletta Radu, convinto di poter carpire qualche segreto al più illustre ed esperto compagno di squadra, dall'altra il 22enne di Bucarest trema all'idea di poter perdere il treno che conduce al prossimo Europeo, torneo al quale peraltro la sua Romania deve ancora qualificarsi. Ecco perché la soluzione ideale, in grado di accontentare sia il giocatore che l'Inter, sembra essere quella di un nuovo trasferimento temporaneo in una piazza diversa da Genova.



PISTA ESTERA - Il problema è che in Serie A mai come quest'anno tutte le squadre sembrano più o meno a posto nel ruolo. Non resta quindi che cercare un'avventura all'estero, possibilmente in un campionato di primissima fascia. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi timidi contatti con alcuni club inglesi e francesi ma per il momento di trattative vere e proprie non ne esistono. restano comunque ancora 20 giorni abbondanti per trovare una soluzione. Al momento l'unica certezza è che l'affitto della casa genovese di Radu verrà disdetto alla fine di gennaio.