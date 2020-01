Il nuovo Genoa targato Davide Nicola vince e convince, seppur fra le polemiche, contro il Sassuolo. La squadra rossoblù parte da idee nuove, da una nuova identità, con scelte precise e indicative che il nuovo allenatore ha dato alla società e che ha già portato a diversi investimenti sul mercato con l'arrivo di Perin, Behrami e Destro. Scelte che cambiano anche tante dinamiche interne e che mettono a rischio il futuro di due giovani "scuola Inter" presenti in rosa: Andrea Pinamonti e Ionut Radu.



PERIN FA FUORI RADU - La scelta fatta da Nicola per la porta è indicativa e l'ha confermato di fatto lo stesso allenatore in conferenza stampa: "Farò la mia scelta che sarà definitiva". In campo c'è andato il neo-arrivato Perin scatenando anche l'ira degli agenti del portiere rumeno il cui futuro oggi è in forte bilico. Difficile piazzare un portiere in Serie A a gennaio e allora per Radu la scelta più giusta potrebbe essere quella di tornare all'Inter e vestire i panni del vice-Handanovic.



PINAMONTI, QUANTE RICHIESTE - Anche Pinamonti non è sceso in campo, anzi è andato direttamente in tribuna ufficialmente per un problema al costato anche se le lastre hanno escluso lesioni. L'acquisto di Destro, il rilancio di Pandev, e le voci di un possibile altro innesto nel reparto fanno però storcere il naso all'Inter che sulla punta classe 1999 vanta un diritto di riacquisto dopo il riscatto che sarà esercitato dal Genoa a fine anno. Ha tantissime richieste, da Spal a Verona passando addirittura per la Fiorentina.



RAPPORTI FREDDI - L'Inter spinge anche per lui per l'addio perché così come per Radu anche per Pinamonti vuole una crescita continua che deve passare per il campo prima di valutare se possano essere utili alla causa nerazzurra. Il rapporto con il Genoa, però, non è più così idilliaco come qualche anno fa e le scelte sul futuro dei due ragazzi passerà inevitabilmente dal mercato.