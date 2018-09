Genoa vincente e tanti sorrisi in zona mista al termine della sfida con il Chievo. Ai microfoni si presenta Pedro Pereira, autore di un'ottima prova alla prima apparizione da titolare in questa stagione: "Ringrazio il presidente Preziosi per le parole e per la fiducia che mi sta dando questo club - ha dichiarato l'esterno portoghese a Radio Nostalgia - Io cerco di dare sempre il massimo, allenandomi tanto in settimana per arrivare alla domenica pronta. Voglio imparare tutti i giorni per essere sempre più pronto”.



La chiave del successo sul Chievo è stata anche il grande contributo dato da Pereira e dal suo dirimpettaio Lazovic sulle due corsie esterne: “Quello dobbiamo fare. È una delle nostre caratteristiche, come squadra. E così possiamo mettere Piatek nel condizioni di segnare tanti gol. Mi vedete migliorato? Tutti i giorni posso imparare, sia in fase difensiva che offensiva. So che posso migliorare, anche difensivamente”.



Ora per il Genoa sarà necessario cominciare a fare punti anche in trasferta. “Questa mentalità in casa, con questo pubblico che ci fa attaccare senza paura, dobbiamo averla anche fuori - spiega Pereira - Pressando alto, senza avere paura di giocare il pallone. Noi siamo una squadra che deve mettere in difficoltà tutti, dobbiamo averlo bene in testa”.