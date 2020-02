Mattia Perin ne è convinto: il suo Genoa può salvarsi.



Nonostante la classifica dica che il Grifone è ancora in zona retrocessione, per l'estremo difensore laziale il vento in casa rossoblù è già cambiato: "La svolta c'è già stata - ha confidato ai microfoni di Sky Sport - abbiamo preso punti a Firenze e Bergamo, due campi difficili, poi abbiamo vinto contro il Cagliari. Abbiamo bisogno di risultati del genere, mancava un po' di fiducia ma adesso l'abbiamo trovata. E possiamo fare ancora meglio, il mister è molto meticoloso e ci dà molta energia. Vogliamo lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo".



Secondo Perin La battaglia per evitare di cadere in Serie B coinvolgerà diverse compagini: "Non c'è solo il Lecce ma anche altre squadre che possono rientrare nella corsa salvezza. Pensiamo solo a noi stessi, senza guardare gli altri, altrimenti spenderemo energie inutili. Se facciamo il nostro lavoro ci tireremo fuori dalla posizione di classifica dove siamo adesso".



Il numero uno rossoblu non dimentica poi i vecchi compagni della Juventus, salutati appena qualche settimana. E sul loro stato attuale esclude che possa parlarsi di crisi: "Nella gestione di una stagione intera ci possono essere dei momenti in cui si ha un calo e non vedo nulla di preoccupante. Sono giocatori che sanno come si esce da queste situazioni, hanno uno spessore umano e uno spessore tecnico di primo ordine. Sono giocatori al top del mondo e sapranno tirarsi fuori da questa situazione complicata che in realtà non lo è. Ci può stare un piccolo ostacolo in una stagione, non si può andare sempre in discesa e loro sono forti ad andare anche in salita, se usiamo un termine di ciclismo, quindi sapranno tirarsi fuori e quando le partite cominceranno a pesare davvero il loro spessore farà la differenza".