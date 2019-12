Mattia Perin è virtualmente un nuovo giocatore del Genoa. L'ormai ex portiere della Juventus è arrivato in città nella giornata di ieri e questa mattina ha iniziato le visite mediche presso l'istituto Il Baluardo, consueta sede degli esami fisici per i calciatori del Grifone. A ore, dunque, è attesa l'ufficialità del suo ritorno in Liguria su una base di un prestito secco.



Visite mediche in corso col Genoa anche per il centrocampista svizzero Valon Behrami (34 anni ex Lazio e Fiorentina), che era libero sul mercato degli svincolati. Sono loro i primi due rinforzi del presidente Preziosi per il nuovo allenatore Nicola.