Mattia Perin torna a vestire la maglia del Genoa. Dopo l'ufficialità del suo passaggio, in prestito, dalla Juventus al Grifone, il classe '92 commenta questa nuova sfida: "Il sapore della sfida, il senso di appartenenza, l’amore per la città, la maglia con cui ho esordito in Serie A, la storia che si respira a Pegli, gli allenatori e le persone che mi hanno visto crescere, l’energia che ti trasmette la Gradinata alle spalle. Questo è quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida. Torno da te, Genoa, per riconoscenza, perché dobbiamo esserci utili a vicenda, perché le sfide non mi hanno mai fatto paura e perché sento di dover ridare indietro qualcosa a te e alla tua gente. Sono pronto".