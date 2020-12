ce la farà. Domenica sera il portiere del Genoa prenderà regolarmente postoL'annuncio del rientro in campo dopo l'infortunio patito ad Udine due settimane fa era nell'aria ed è stato lo stesso giocatore ad ufficializzarlo pubblicando un post sulla propria pagina Instagram:ha scritto Perin, ossia tornato in campo. Una frase che sa tanto di annuncio in vista della proibitiva gara contro i campioni d'Italia.Ma quello del suo rientro non è l'unico post pubblicato dal 28enne pontino nelle ultime ore. In mattinata Perin ha infatti voluto ricordare anche la scomparsa del grande Paolo Rossi, postando una foto dell'ex attaccante mentre bacia la Coppa del Mondo vinta in Spagna, correlandola con un breve ma emozionante epitaffio: