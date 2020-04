Chissà come sarebbe stata la carriera di Mattia Perin senza i tanti gravi infortuni di cui è stato vittima. Probabilmente oggi il portiere della Juventus, in prestito al Genoa, sarebbe uno dei principali interpreti nel ruolo a livello planetario. Ovviamente la controprova non c'è. Però sappiamo che i ripetuti interventi chirurgici a cui si è sottoposto tra spalle e ginocchia non gli hanno impedito di essere comunque un grandissimo numero 1. Anche se la tentazione di mollare il colpo in lui è stata fortissima: "Dopo aver subito quattro operazioni - ha raccontato nel corso di una diretta Facebook con l'ex compagno Luca Toni - ho pensato al ritiro ma ho ancora il fuoco dentro".Quel fuoco che gli ha consentito di rimettersi in gioco, accettando di tornare al Genoa, laddove il suo personale romanzo calcistico ebbe inizio: "Nonostante fossi fermo da nove mesi - ha proseguito Perin - mi hanno chiesto di venire a dare una mano. Ho accettato perché penso di essere apprezzato. Se siamo lì a lottare al quartultimo posto è perché lo spogliatoio ha carattere: a gennaio ci davano tutti per spacciati".Dopo aver ripreso a volare in campionato, ora per l'Airone l'obiettivo è quello di tornare ad alti livelli anche sui palcoscenici internazionali: "Il mio obiettivo è l’Europeo del 2021. Credo sempre all’Azzurro altrimenti smetterei di giocare. L’Italia dei portieri sta rinascendo: oltre a Donnarumma e Sirigu ci sono tanti giovani bravi come Meret e Cragno".Prima però bisognerà tornare in campo e mettersi alle spalle questa difficile parentesi d'emergenza: "La salute viene prima di tutto. Non sono così sicuro che si torni a giocare. È una situazione strana fin dal principio: ad esempio, giocammo a Milano il giorno dopo la chiusura delle Regioni. In questo momento non è onesto parlare di calcio".