Il futuro di Mattia Perin appare sempre più lontano dal Genoa.



Terminato a fine stagione il prestito annuale in rossoblù, il portiere pontino tornerà a disposizione della Juventus. Tuttavia il suo soggiorno in Piemonte potrebbe essere molto breve. Su di lui ha infatti messo da tempo gli occhi l'Atalanta che vorrebbe affidargli i propri pali in caso di partenza di Pierluigi Gollini.



Lo riporta questa mattina Tuttosport.