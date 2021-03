L'addio al calcio di Gigi Buffon si avvicina. E con esso avanza a grandi passi anche il momento in cui la Juventus dovrà stabilire chi sarà il suo sostituto nella rosa bianconera. Soprattutto nel caso in cui, come appare sempre più probabile, il portiere toscano dovesse salutare Vinovo già a giugno.



Un problema che, almeno in apparenza, non sembra esistere, dal momento che il club Campione d'Italia in carica un estremo difensore all'altezza del ruolo lo ha già sotto contratto. Si tratta di Mattia Perin, dal gennaio 2020 domiciliato in prestito al Genoa ma fino al giugno 2022 di piena proprietà juventina.



A fine torneo, quando il soggiorno temporaneo di Perin in Liguria terminerà, l'Airone di Latina farà rientro a Torino e a quel punto la Juve potrebbe decidere di tenerlo con sé per affidargli quel posto di vice Szczęsny oggi ad appannaggio del Gigi nazionale. Una soluzione che l'attuale portiere del Grifone, nel frattempo giunto all'alba dei 30 anni, potrebbe non gradire molto ma che, contratto alla mano, difficilmente potrebbe rifiutare.