Nel corso della lunga intervista comparsa questa mattina sulle colonne del Secolo XIX, Mattia Perin ha ammesso di coltivare ancora qualche speranza di poter far parte dei 23 giocatori che a giugno prenderanno parte ai campionati europei con la nazionale italiana: "Sarei falso se dicessi che non ci penso. So che sarà dura, ci sono tanti portieri in lizza. Ma Mancini mi conosce, starà a me meritarmi una chance".



Perin ha poi sottolineato l'importanza di vestire la maglia dell'Italia: "In Azzurro rappresenti il tuo popolo. Giocare in nazionale e provare a vincere un trofeo è il sogno di ogni bimbo. a maggior ragione in una nazionale prestigiosa come l'Italia che ha vinto 4 mondiali".