I quattro turni di digiuno dal gol e l'ora scarsa trascorsa in panchina sabato scorso a San Siro contro l'Inter da Kris Piatek non sembrano preoccupare più di tanto Giorgio Perinetti. Intervenuto alle frequenze di Radio Kiss Kiss il direttore generale del Genoa sembra infatti mettere sull'attenti il napoli, prossimo avversario dei rossoblù sabato sera a Marassi: "Piatek è reduce da un periodo di stanchezza, per lui è tutto nuovo. Da sabato rivedremo un Piatek in grande spolvero”.