Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato così a Mundo Deportivo del futuro dell'attaccante classe '95 Krzystof Piatek, finito nel mirino anche del Barcellona: "Il Napoli era intenzionato a trattare per Piatek, ma non siamo disposti a parlare di una sua possibile cessione in questo momento. Piatek deve rimanere calmo, migliorare, in futuro sarà sicuramente oggetto di grande interesse".