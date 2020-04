L'ex direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti è tornato a parlare della sua esperienza con il club più antico d'Italia.



In particolare il dirigente laziale, intervenuto in diretta sulla pagina Facebook Juventus Divanum, si è soffermato su uno dei colpi migliori portati alla corte di Enrico Preziosi: Christian Kouamé.



Secondo Perinetti il suo passaggio alla Fiorentina, avvenuto lo scorso gennaio, è stata una grande operazione di mercato messa a segno dalla società viola: “Lo vidi al Cittadella - ha raccontato l'ex dg - e chiesi a Preziosi di acquistarlo subito. Ora è passato alla Fiorentina che secondo me ha fatto davvero bene a prenderlo dopo che era saltato il trasferimento in Premier. E’ un giocatore molto bravo, giovane e veloce. Di testa vince sempre i duelli aerei”.