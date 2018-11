Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Kouamé? Se non piacesse al Napoli sarebbe strano, sta giocando benissimo al suo primo campionato di Serie A. A noi, però, il mercato oggi non interessa, neppure a gennaio. Più avanti vedremo. Ovvio che un giocatore che fa bene piaccia a tanti club".



SU YOUNES - "Ci piaceva contenderlo al Napoli, ora è degli azzurri e cambia tutto. Di sicuro il giocatore ha qualità, ma non so come giocheremo noi in futuro. È un discorso lontano che a gennaio non si fa assolutamente. Anzi, per noi non esiste gennaio per noi".