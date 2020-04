Giorgio Perinetti spezza una lancia a favore di Enrico Preziosi.



Interpellato da un ascoltatore in diretta su Radio Sportiva, l'ex direttore generale del Genoa ha rassicurato chi teme un futuro fosco per il club rossoblù: "Il Genoa come altre società sta vivendo un periodo particolare - ha dichiarato Perinetti - il calcio in Italia è andato oltre le sue reali possibilità e questa situazione di emergenza può essere una grande occasione per darsi un equilibrio maggiore di gestione. Preziosi, dal canto suo, ha sempre fatto fronte personalmente alle esigenze della sua società e che credo che continuerà a farlo finché starà dov'è. Ovviamente negli anni ha commesso qualche errore, ma lo ha fatto per troppa voglia di far bene".