Lavori in corso tra i pali del Genoa.



In vista della prossima stagione l'obiettivo del Grifone è quello di poter proseguire il rapporto in essere con Mattia Perin. Per riuscirci, però, bisogna prima fare i conti con la Juventus che del portiere di Latina detiene il cartellino.



Una situazione che consiglia la società rossoblú a guardarsi attorno per tutelarsi nel caso in cui Perin dovesse cambiare aria. Tra i profili più seguiti, secondo Tuttosport, c'è quello del 24enne Stefano Gori del Pisa. Potrebbe essere lui, già accostato al Grifone a gennaio, il prossimo titolare della porta genoana.