Nonostante il suo Genoa sia stato definitivamente risucchiato in piena lotta retrocessione, il tifoso doc Carlo Pernat non perde la speranza di vedere i rossoblù ancora in Serie A anche nella prossima stagione: "Penso che il Genoa abbia il 60% di possibilità di salvarsi - ha dichiarato il manager motociclistico a Radio Sportiva - non tanto per meriti suoi quanto per la sfortuna altrui. L'Empoli, che pure stimo e ammiro per come gioca e che credo meriterebbe più di tutte la salvezza , ha davanti a sé un calendario molto duro. Il Genoa invece affronterà un Cagliari che non è ancora salvo ma che è comunque ad un passo dal traguardo e una Fiorentina con tantissimi problemi. Quella con i sardi sarà la gara decisiva. Se il Grifone dovesse vincere credo che la questione si chiuderebbe lì perché reputo molto difficile per l'Empoli riuscire a fare 6 punti con Torino ed Inter".



Nonostante l'ottimismo, comunque andrà a finire questa stagione, per Pernat la dirigenza rossoblù dovrà comunque farsi un profondo esame di coscienza a fine campionato: "Il Genoa è attualmente la squadra che gioca peggio in Serie A. Fa una fatica tremenda a costruire qualcosa per cui ogni gara diventa difficilissima. Ma quando vendi il capocannoniere del campionato a dicembre, neanche a gennaio, e cambi tre allenatori nel giro di una stagione, questo è il minimo che puoi attenderti".