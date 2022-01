Mentre i dirigenti del Genoa sono alla disperata ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina del club, i suoi tifosi sembrano aver già scelto su chi puntare.



Nella serata di ieri una seguitissima pagina Facebook, Io tifo Genoa, ha addirittura lanciato una petizione pubblica per convincere la dirigenza a riportare a Pegli Davide Nicola: "Chiediamo ai nuovi proprietari e dirigenti del Genoa CFC - spiegano i responsabili del profilo social - di riportare alla guida della squadra un vecchio cuore rossoblù, già capace di salvare le penne del Grifone nella stagione 2019-2020. Chiediamo alla proprietà del Genoa CFC di assumere Davide Nicola come nuovo allenatore".



Mentre la dirigenza sfoglia la margherita alla ricerca del profilo giusto, i tifosi non hanno dubbi su chi vorrebbero alla guida della squadra.