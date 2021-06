Il Genoa torna a mettere gli occhi addosso ad Adam Ounas.



A lungo inseguito in passato, sempre invano, dal Grifone ora il trequartista algerino del Napoli ritorna dei radar della società rossoblù. Perse o quasi le speranze di arrivare a Junior Messias, il club ligure starebbe pensando proprio al suo compagno di squadra al Crotone nell'ultimo semestre come prima alternativa.



L'ostacolo è però rappresentato dalla volontà della società di Aurelio De Laurentiis, disposta a cedere il giocatore soltanto a titolo definitivo e non più in prestito come accaduto con gli ionici. Il Genoa, considerando che Ounas andrà in scadenza di contratto con i partenopei tra un anno esatto, non vorrebbe offrire più di 4 o 5 milioni di euro. Proposta quasi dimezzata rispetto alla richiesta pretesa dal Napoli che valuta il 24enne non meno di 8 milioni.