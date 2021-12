Potrebbe arrivare dalla Norvegia il prossimo centravanti del Genoa.



I rossoblù hanno infatti messo gli occhi su J​örgen Strand Larsen, possente attaccante nato in Olanda ma di passaporto scandinavo. E proprio nei Paesi Bassi è attualmente domiciliato il classe 2000, dove difende i colori del Groningen.



Il Genoa non avrebbe ancora preso contatti ufficiali con il club ma starebbe pensando ad un'offerta attorno ai 5 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni di Larsen.



Lo riporta Gianluca Di Marzio.