Il Genoa corre ai ripari in vista del mercato di gennaio.

L'infortunio di Marko Pajac, costretto ai box fino al termine della stagione, ha lasciato una vera e propria voragine sulla corsia sinistra del Grifone.

Un buco di cui si è lamentato più volte Alexander Blessin e che ora potrebbe diventare un problema anche per Alberto Gilardino.



La necessità di porvi rimedio diventa quindi imminente in casa rossoblù, tanto che la dirigenza avrebbe già messo nel mirino il profilo adatto a sanare la questione. Si tratterebbe di Liberato Cacace, 22enne esterno neozelandese di proprietà dell'Empoli.



Ne dà notizia Il Secolo XIX.