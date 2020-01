Concretizzato il ritorno di Valon Behrami, il Genoa nei prossimi giorni potrebbe tentare l'affondo per un altro centrocampista che con l'ex Udinese oltre alle comuni origini kosovare condivide anche il nome di battesimo: Valon Berisha.



Il centrocampista 26enne alla Lazio sta trovando difficoltà ad imporsi e accetterebbe di buon grado una nuova squadra che gli garantisca maggiore possibilità di impiego, anche se, secondo ciò che riporta il Corriere dello Sport, non è detto che la destinazione genoana sia di suo gradimento. Il club di Lotito, da parte sua, non si opporrebbe ad una sua cessione a patto di ricevere un'offerta adeguata.



Quello del Genoa non è però l'unico interesse suscitato di recente dal centrocampista offensivo. Sulle sue tracce si sono infatti messe anche altre società di A, come Spal e Sampdoria.