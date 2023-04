In attesa di concludere la stagione, il Genoa comincia a guardarsi attorno alla ricerca di possibili rinforzi in vista del prossimo campionato.



Tra i profili monitorati dalla società rossoblue ci sarebbe anche quello di un giovane centrocampista del Padova. Si tratta del ventunenne Aljosha Vasic, fulcro del gioco della formazione allenata dal grande ex capitano del grifone Vincenzo Torrente.



A darne notizia è l'edizione genovese di Repubblica