Con l'inizio di agosto si entra ufficialmente nell'ultimo mese di calciomercato e anche il Genoa, come tutti gli altri club, è alla ricerca degli ultimi innesti per stabilizzare il proprio organico.



Tra gli obiettivi seguiti dal Grifone ci sarebbe anche quello di un giovane trequartista slovacco domiciliato in Olanda. Si tratterebbe di Tomas Suslov, mancino classe 2003, di proprietà del Groninga.



La valutazione del ragazzo, che già da un paio d'anni figura in pianta stabile nella nazionale maggiore del suo paese, si aggira sui 4 milioni di euro.