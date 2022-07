E' all'insegna della prudenza il commento rilasciato a caldo dadopo il sorprendente successo del suo Genoa nell'amichevole di ieri contro la Lazio.- ha detto il tecnico al Secolo XIX - la squadra si è mossa bene eLa Lazio non era al 100% ma sono soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara fin dai primi minuti".Aldilà della comprensibile soddisfazione per il 4-1 rifilato ai biancocelesti, Blessin predica calma ripensando alle due precedenti amichevoli: "Abbiamo perso i test contro il Lucerna e il Maiorca e subito si è iniziato a parlare del fatto che non facevamo gol. Io però ero tranquillo perché vedevo la squadra ogni giorno come si allenava.Sono molto contento di come la squadra ha giocato, ma si tratta solo di un’amichevole estiva“.Il tecnico ha poi speso parole importanti anche permattatore dell'incontro con la sua tripletta: “Ha qualità ed è anche molto intelligente il modo in cui si propone e si muove in campo., per il modo in cui combatte e per come ha giocato insieme a Massimo“.