Conquistato il ritorno in Serie A, la dirigenza del Genoa è già al lavoro per definire la formazione che il prossimo anno la categoria dovrà difenderla sul campo.



Tra i possibili obiettivi di mercato del club ci sarebbe anche il centrocampista camerunense del Verona Adrien Tameze.



Classe 1994, Tameze è in Veneto dall'estate 2020, dopo aver trascorso mezza stagione all'Atalanta. In gialloblù ha disputato fin qui 92 gare siglando cinque reti tra Serie A e Coppa Italia.



Lo riferisce Primocanale.