Primavera tempo di pollini e di prime mosse di mercato. Una prassi a cui pare non volersi sottrarre il Genoa che, in attesa di affrontare il rush finale del campionato di Serie B, si guarda attorno alla ricerca di possibili rinforzi per il futuro.



Tra le varie piste sondate una porterebbe in Polonia, più precisamente a Danzica. Qui, tra le fila del Lechia, milita un giovane centrocampista offensivo finito nel mirino di diverse società italiane. Si tratta di Jakub Kaluzinski, centrocampista offensivo classe 2002, in scadenza di contratto a fine giugno.



A dare notizia dell'interesse rossoblù per il ragazzo è GianlucaDiMarzio.com.