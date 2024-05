Genoa, pianificato l'incontro tra Gilardino e la dirigenza per programmare il mercato

Archiviato il miglior campionato degli ultimi dieci anni,La certezza da cui ripartirà il Grifone porta il nome di Alberto Gilardino, fresco di rinnovo ufficiale del proprio contratto, allungato di due anni dopo la promozione ottenuta dalla Serie B la scorsa stagione e l'ottimo torneo appena concluso in A.Per restare in rossoblù, rinunciando ad ascoltare le tante sirene provenienti da diversi lidi, il tecnico di Biella ha preteso che la società si impegni a mantenere competitiva la sua rosa. E proprio per parlare delle strategie di mercato del Genoa in vista dell'estate la dirigenza ha programmato nei prossimi giorni

Tre gli argomenti principali presenti all'ordine del giorno: acquisti, cessioni e riscatti. Un meeting dal quale dovrebbe uscire l'identikit del Genoa che verrà.