Anche i calciatori hanno i propri idoli e sognano, come qualsiasi ragazzino appassionato di pallone, di poterlo un giorno incontrare.



Per Andrea Pinamonti il modello di riferimento fin da piccolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic e domenica, durante la gara tra il suo Genoa e il Milan, il centravanti di Cles potrebbe avere l'opportunità che attende da una vita: "Sin da bimbo il mio modello è stato Ibra - ha dichiarato tempo fa in un'intervista ripresa questa mattina dal Secolo XIX - lui rappresenta dove vorrei arrivare. Non gli ho mai parlato ma chiederò a Raiola di farmelo conoscere".



Il giovane attaccante italiano e il suo illustre collega svedese, oltre che dal ruolo in campo, sono infatti accomunati dal fatto di avere il medesimo procuratore, Mino Raiola appunto. Tuttavia l'intercessione del manager italo-olandese potrebbe non essere necessaria a Pinamonti che tra qualche giorno avrà l'opportunità di stringere la mano a Zlatan nel tunnel del Meazza.