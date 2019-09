Meno tre alla partita con l’Atalanta. A Pegli lo staff del Genoa ha sciolto gli ormeggi per salpare verso la preparazione, anche sotto l’aspetto tattico, della partita contro i nerazzurri. Dopo una riunione in sala video riscaldamento, possesso, esercitazioni e partitella, coi giocatori muniti di gps per le rilevazioni, hanno catalizzato il programma a cui hanno preso parte alcuni giovani. El Yamiq, Pinamonti e Sanabria si sono riaggregati dopo il rientro dalle nazionali. Romero invece, sbarcato all’aeroporto, ha raggiunto i compagni per pranzo nella club house. All’appello manca solo Kouamè, in gol con l’Under 23 della Costa d’Avorio e atteso nella mattinata di venerdì.