Alla vigilia del match tra Genoa e Juve, in programma domani alle 18 a Marassi, uno degli osservati speciali in casa rossoblù, Marko Pjaca, ha parlato della sua esperienza al Grifone: "Mi diverto, sono felice in campo - ha dichiarato il croato a Sky Sport - Per me questa è la cosa più importante. Speriamo di continuare così e che la squadra continui a fare risultato con me. Se continuiamo a lavorare i risultati arriveranno”.



Tormentato da una serie impressionante di infermieri in passato, Pjaca spera ora di essersi lasciato alle spalle la sfortuna: “Non ho mai avuto paura di non tornare come prima e non ho mai pensato di mollare. Anche se è un lavoro, per me resta sempre un gioco. Ho lavorato tanto e ho sperato di tornare com’ero prima degli infortuni, credo di essere sulla strada giusta”. Doverosa infine la domanda su come si comporterà in caso di gol alla squadra che ne detiene il cartellino: "Se dovessi segnare non so se esulterò, è stata la mia prima squadra all’estero, vedremo. Hanno disputato una gran partita al Camp Nou e hanno meritato il 3-0, ma non fanno più paura dopo questo risultato perché eravamo consapevoli della loro forza anche prima della trasferta di Barcellona. Cristiano Ronaldo è un ragazzo che parla tanto con i giovani e dà ottimi consigli, da lui si può imparare tanto".