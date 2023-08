Ruslan Malinovskyi vuole tornare in Italia e per questo non ha mai aperto al Besiktas che aveva raggiunto un accordo di massima con il Marsiglia. E in pole, come raccontato dalla nostra redazione, c’è il Genoa: l’ucraino ha aperto alla destinazione e ora i club stanno lavorando sulla base del prestito con diritto di riscatto. Fiducia genoana e pole acquisita.