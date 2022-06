Il centrocampista del Genoa Manolo Portanova chiederà di essere giudicato con rito abbreviato dopo l'accusa di violenza sessuale di gruppo (insieme a un amico e a un parente, mentre un quarto imputato sarà giudicato dal Tribunale dei minori di Firenze) su una studentessa universitaria. I fatti in questione sono accaduti in un'abitazione privata a Siena, nella notte fra il 30 e il 31 maggio scorso.



PARLA L'AVVOCATO - Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, proprio a Siena si terrà il processo il 21 giugno: in caso di condanna, le pene previste sono comprese tra gli 8 e i 14 anni di carcere. Gabriele Bordoni, legale del giocatore, ha spiegato alla Gazzetta: "Non abbiamo pensato alla scelta del rito abbreviato come se si trattasse di un paracadute. Noi vogliamo che la vicenda venga chiarita nei dettagli così da uscire innocenti dal processo. In questo modo semmai c’è la volontà di evitare nuove sofferenze a tutti i soggetti coinvolti, i ragazzi e la ragazza, come sarebbe avvenuto nei tempi e nei modi di un processo pubblico che crea afflizione per tutti. Parliamo fra l’altro di soggetti tutti molto giovani. Poi l'aggiunta: "C’è un interesse mediatico comprensibilmente superiore alla vicenda trattandosi di un giocatore di calcio. L’abbreviato offre invece tempi e modi più consoni. Ci sono ancora un paio di cose che devono essere chiarite, e quello che ancora manca lo andremo a introdurre nella prossima udienza".