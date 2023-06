Come previsto Manolo Portanova ha presentato istanza di ricorso in corte d'appello contro la sentenza di primo grado che l'ha condannato a sei anni di carcere con l'accusa di stupro di gruppo.



I legali del centrocampista del Genoa hanno depositato la domanda di riesame presso il Tribunale di Siena, lo stesso che lo scorso dicembre inflisse al giocatore, a suo zio e ad altri due ragazzi, minorenni all'epoca dei fatti, pene variabili. L'accusa è quella di aver partecipato tutti assieme, in una casa del capoluogo toscano, allo stupro di una ragazza nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021.



Tra i testimoni chiamati dalla difesa ci sarà anche Ethan Torchio, celebre batterista dei Maneskin, amico della presunta vittima con il quale la stessa avrebbe avuto un lungo scambio di messaggi che, a detta di Portanova, proverebbero l'innocenza di quest'ultimo nella vicenda in questione.



Il dibattimento dovrebbe aver luogo in autunno.